«الأوقاف» تفتتح 25 مسجدا في 16 محافظة اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجداً بينها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و8 مساجد صيانة وتطوير، في 16 محافظة «سوهاج، القاهرة، الأقصر، الفيوم، والقليوبية، والمنيا، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وبني سويف، والجيزة، والبحر الأحمر، والسويس، والإسكندرية، وقنا»، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة سوهاج جرى افتتاح مسجد الرحمن القاضي بمركز طهطا، ومسجد الموازن «آل عيسى» عرب بخواج بقرية شطورة بمركز طهطا، وفي محافظة القاهرة جرى افتتاح مسجد السيدة عائشة بنت أبي بكر بمدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات 2، وفي محافظة الأقصر جرى افتتاح مسجد الهجرة بمركز البياضية، وفي محافظة الفيوم جرى افتتاح مسجد جودة سالم بالمشرك بحري بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق، ومسجد النصارية بقرية الكعابي الجديدة بمركز سنورس.

وفي محافظة القليوبية جرى افتتاح مسجد سيد عبد الحميد بعزبة شديد بقرية الكوم الأحمر بمركز شبين القناطر، ومسجد أبو رواش بعزبة رستم الغربية بقرية ميت كنانة بمركز طوخ، وفي محافظة المنيا جرى افتتاح مسجد الرحمن بقرية ساقية موسى بمركز أبو قرقاص، وفي محافظة البحيرة جرى افتتاح مسجد الرحمة بجوار المقابر بقرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار، ومسجد الشيخ سعيد عامر بقرية أريمون بمركز المحمودية.

وفي محافظة الغربية تم افتتاح مسجد هدية بعزبة هدية شوني بمركز طنطا، ومسجد المتيمة بمركز بسيون، وفي محافظة الشرقية جرى افتتاح مسجد أبو رجب أم رماد بمركز الزقازيق، وفي محافظة أسيوط جرى افتتاح مسجد أولاد شمر بقرية مير بمركز القوصية، وفي محافظة بني سويف جرى افتتاح مسجد الإخلاص بقرية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا، ومسجد الوهيبي بقرية صفط بمركز الواسطي.

مساجد الصيانة

أما عن المساجد التي قامت وزارة الأوقاف بصيانتها، ففي محافظة الجيزة جرى افتتاح مسجد محمد رمضان بشارع المحطة، ومسجد هيا مبارك «عتابي» بمركز كرداسة، وفي محافظة القليوبية جرى افتتاح مسجد العمري بقرية منية السباع بمركز بنها، وفي محافظة البحر الأحمر جرى افتتاح مسجد عمار بن ياسر بمدينة سفاجا.

وفي محافظة السويس تم افتتاح أحمد بن حنبل بحي فيصل، وفي محافظة الإسكندرية جرى افتتاح مسجد المصطفى بقرية الجزائر بمركز العامرية، وفي محافظة قنا جرى افتتاح مسجد آل القاصرة بقرية القلعة بمركز قفط، وفي محافظة الشرقية جرى افتتاح مسجد سالم جابر الحسن بقرية الرحمانية بمركز أبو كبير.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1217 مسجدًا، بينها 979 مسجدًا جديدًا وإحلال وتجديد، و238 مسجدًا صيانة وتطوير.