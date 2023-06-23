أهالي قرية بالفيوم يشيعون جنازة شاب لدغته حية.. توقع وفاته قبلها بساعات

شيّع أهالي قرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، جنازة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بلدغة حيّة أثناء قيامه بري الأرض الزراعية الخاصة به، حيث أدى عليه العشرات صلاة الجنازة في مسجد الوداع عقب صلاة الجمعة مباشرة، ثم تولوا تشييع جثمانه إلى مثواه الأخيرة بمقابر أسرته بالقرية وسط حزن الجميع الذين أكدوا على دماثة خُلقه، واحترامه.

وكان الشاب توّقع وفاته قبل رحيله، حيث تضمن آخر منشور له على صفحة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الوصية الأولى والأخيرة حين اتوفي سامحوني واستروا عيوبي وادعوا لي بالرحمة وتذكروا الصحة ولو اني أخطأت انسوا خطأي واذكروا أجمل صفاتي، لا أعلم بأي ساعة كتب لي انقباض روحي وبجناتك اللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاة لا ركوع لها وصيتي مفرح محمد».

بلاغ بوفاة شاب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغًا، بمصرع شاب يدعى مفرح محمد نصّار، متأثرًا بإصابته بلدغة حيّة أثناء قيامه بري الأرض الزراعية الخاصة به.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة الشاب المتوفي إثر لدغة ثعبان، إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن، وأمرت بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير إلى مقابر أسرته.

تنبأ بوفاته قبلها بساعات

وقال إسلام صلاح أحد أصدقاء الشاب المتوفي، في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنّ الشاب المتوفي كان قد تنبأ بوفاته قبلها بساعات قليلة، حيث كتب منشورًا تضمن وصيته على صفحته الشخصية عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بلدغة حيّة أردته قتيلًا في الحال.