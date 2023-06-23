مميزات عداد المياه مسبق الدفع.. حافظ على رصيدك وانسى تراكم الفواتير

اتجه المواطنون إلى تركيب العدادات مسبقة الدفع، نظرا لكونها بها العديد من المميزات، كما أنها تساعدهم على تجنب تراكم الفواتير الشهرية، وتتيح لهم فرصة التحكم في الاستهلاك، كما أنها تمكنهم من شحن كارت العداد بالقيمة التي يرغبون بها.

وتتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين عداد المياه مسبق الدفع، ونوضح من خلال هذا التقرير مميزات عداد المياه مسبق الدفع وطريقة الاستخدام وخطوات الاشتراك، وفق الصفحة الرسمية للشركة، والتي جاءت كالتالي:

مميزات عداد المياه مسبق الدفع

- التحكم ومتابعة الاستهلاك من خلال الشاشة الذكية.

- الشحن المسبق للتخلص من تراكم الفواتير.

- يعطي العداد إنذارا بقرب انتهاء الرصيد.

- في حالة انتهاء الرصيد في الإجازات والأعياد والمناسبات وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية تستمر الخدمة.

يتم شحن كارت العداد من خلال منافذ فوري أو خالص ومراكز خدمة العملاء او السيارات المتنقلة لخدمة العملاء.

- يمكن الاحتفاظ بالرصيد في حالة السفر.

طريقة استخدام عداد المياه مسبق الدفع

- يتم وضع الكارت في العداد والضغط على الزر الأحمر لقبول الكارت.

- ثم التوجه لشحن الكارت خلال 24 ساعة.

- بعد الشحن يتم وضع الكارت في عداد الكهرباء، ثم الضغط على الزر الأحمر للتأكد من وصول الخدمة.

- ومن خلال الزر الأحمر يمكن متابعة الاستهلاك والتأكد من قيمة الرصيد المتبقي.

خطوات التقديم على عداد المياه مسبق الدفع

- التوجه لمراكز خدمة العملاء الخاصة بشركة المياه.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- تقديم إيصال مرافق غاز أو فاتورة تليفون أرضي أو كهرباء.

- تقديم عقد إيجار أو ملكية العقار.

- تقديم فاتورة مياه سابقة للعقار.

- دفع رسوم المعاينة.

- دفع أي مديونية سابقة على العقار.

- دفع قيمة المقايسة التي يتم تحديدها بعد المعاينة.

- ثم يتم تركيب العداد.