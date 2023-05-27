شركة المياه ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات والعواصف الترابية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة وتقلبات في الجو واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة أي طوارئ.

وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه

أوضح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في بيان له، أنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، والتأكيد على توافر المولد الاحتىاطي (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائي، أو حدوث أي أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

سحب عينات من مآخذ المحطات

وشدد رئيس الشركة على وجود كيميائيين في جميع محطات مياه الشرب بالشركة على مدار اليوم لسحب عينات من مآخذ المحطات لضمان التأكد من عدم وجود أي تغيرات في خواص المياه أثناء العواصف ولمواجهة أي تغيرات في خواصها بما يتواكب معها، والانتظام بالخطة الدورية لغسيل شبكات المياه بشكل دوري لضمان جودة المياه تحسبا لوجود ترسبات عالقة بالمياه هذا فضلا عن تطهير غرف الصرف الصحي.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة

وأضاف الشرقاوي أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وتلقي أي بلاغات وشكاوى من قبل المواطنين خلال الأزمة وتدريب فرق المتابعة الميدانية على كيفية الانتشار بصورة آمنة، ومراجعة مدي توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة.

وأوضح الشرقاوي أن الشركة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي تتيحها الشركة ( الخط الساخن 125، وأرقام 01280733990، أو على رقم 0128500012 أو واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/ والموبيل ابليكيشن، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوي الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوي أو الإستعلام عن أي استفسار.