تعيينات شركة المياه 2023.. موعد ومكان اختبارات المتقدمين للوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والوادي الجديد، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد المقابلة الشخصية لـ4 وظائف بالمسابقة رقم 4 لعام 2021م خلال ثلاث أيام طبقاً للإعلان المعلن عبر الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني بتاريخ 8 يونيو الجاري.

رابط الاطلاع على كشوف المتقدمين لوظائف شركة المياه والصرف 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر المنشور، أنه يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف الاطلاع على الكشوف من خلال الدخول عبر الرابط الآتي عبر الصفحة الرسمية للشركة اضغط هنا.. لافتا إلى أن الكشوف المعلنة عبر الصفحة تشمل أسماء ومواعيد المقابلات الشخصية والتقييم لجميع من اجتاز الاختبارات التحريرية بالإضافة إلى الذين تم قبول تظلماتهم بوظيفة مراقب أمن.

مواعيد إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2023

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنه سوف يتم إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 4 لعام 2021 م كالتالي:

ميعاد ومكان اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة كيميائي

- اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة كيميائي يوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو الجاري 2023م بقاعة الدكتور عبد الحميد عقدة بالمبني الإداري بكلية التجارة بجامعة اسيوط على أن تكون الفترة الأولى تمام الساعة 11 والثانية تمام الساعة الواحدة.

ميعاد ومكان اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة إخصائي زراعة

- اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة إخصائي زراعة يوم الأحد 18 من شهر يونيو الجاري 2023م بقاعة الدكتور عبد الحميد عقدة بالمبنى الإداري بكلية التجارة بجامعة أسيوط على أن تكون الفترة الثالثة تمام الساعة الثالثة عصرا.

ميعاد ومكان اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس

- اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023م بقاعة الدكتور عبد الحميد عقدة بالمبنى الإداري بكلية التجارة جامعة أسيوط على أن تكون علي 3 فترات الأولى تمام الساعة الثامنة صباحا والثانية تمام الساعة العاشرة صباحا والثالثة تمام الساعة 12 ظهرا.

ميعاد ومكان اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن

- اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023م بقاعة الدكتور عبد الحميد عقدة بالمبنى الإداري بكلية التجارة جامعة أسيوط على أن تكون على 3 فترات الأولى تمام الساعة الثامنة صباحا والثانية تمام الساعة العاشرة صباحا والثالثة تمام الساعة 12 ظهرا.

تقييم المتقدمين للاختبارات المقابلة الشخصيةعقب انتهاء أعمال اللجنة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر المنشور للمتقدمين بمراعاة الالتزام بالميعاد المحدد والحضور قبله بفترة كافية مع ضرورة اصطحاب المتقدم أصل البطاقة الشخصية للمتقدمين للمقابلة الشخصية لافتا إلى أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية والتقييم عقب انتهاء أعمال اللجنة.