تعيينات شركة المياه والصرف بالبحيرة.. موعد اختبارات المتقدمين للوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، موعد عقد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس بعقد مؤقت لتخصصات «ميكانيكا قوى - إنتاج - كهرباء قوى - مدني» بمحطات وفروع الشركة المختلفة بجميع مراكز المحافظة على أن يكون المتقدمين من أبناء المحافظة مولداً وإقامة من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورديات وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2022.

مكان وموعد إجراء الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس بشركة المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عبر منشور على صفحتها بـ«فيس بوك»، مواعيد عقد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2022 يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف بمقر كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمبنى البرامج الخاصة.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس بشركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقدير عام جيد على الأقل.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائيًا أو معاف مؤقتًا أو لم يصبه الدور بالنسبة للذكور.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية قبل تاريخ الإعلان.

- لا يحق للمتقدم المطالبة بالنقل من الوظيفة أو الجهة التي سيتم التعاقد معة للعمل بها ويقبل العمل بنظام الورادي المتغيرة وذلك للذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة المهندسين.

- تطبق أحكام لائحة نظام العاملين للشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والقواعد المحددة للتوظيف.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

- اجتياز الكشف الطبي بمعرفة الجهة التي تحددها الشركة.

- سيجرى التعاقد وفقًا لترتيب النتيجة النهائية لكل مركز على حدة وحسب الاحتياجات الفعلية في كل مركز.