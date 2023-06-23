تحرير 19 مخالفة ذبح خارج المجازر ولحوم فاسدة في حملات بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه في اطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، قامت مديرية الطب البيطري خلال اليومين الماضيين بحملات تفتيشية مكبرة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وأبوتشت وقفط ونقادة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

ذبح خارج السلخانة بقنا

وأضاف «الداودي» أن حملات التفتيش نجحت في تحرير 19 محضر مخالفة لعدد 19 جزارا، بواقع 16 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 70 كيلوجراما، ومحضر كبدة مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 50 كيلوجراما، ومحضر مصنعات مجهولة المصدر بإجمالي وزن 17 كيلوجراما، ومحضر دواجن مجمدة وكبدة بإجمالي وزن 17.5 كيلوجرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

حملات تفتيشية مفاجئة

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.