رفع حالة الطوارئ في المنشآت الصحية خلال إجازة العيد بالسويس

أعلنت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ والأزمات بمديرية الشؤون الصحية، على مدار الساعة، للتعامل مع الأزمات، وتكليف مديري المستشفيات بالإشراف والمتابعة لجداول النوبتجيات على مدار اليوم، وتواجد الأطقم الطبية بجميع التخصصات، خلال إجارة عيد الأضحى.

توفير البدائل للتعامل مع الأزمات

شددت وكيل وزارة الصحة بالسويس، خلال اجتماعها بقيادات مديرية الصحة والسكان في السويس، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المديرية خلال إجازة العيد، على توفير البدائل للتعامل مع أي أزمات والتنسيق التام مع مرفق الإسعاف، وجميع الجهات المعنية، استعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.

توفير الأدوية ومخزون الأكسجين

كما أكدت الدكتورة أمل رشدي، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزون الأكسجين بالمستشفيات، كما وجهت الطب الوقائي بمتابعة تكثيف الرقابة على محلات ومنافذ الأغذية، وانتظام منظومة صرف الألبان بالوحدات خلال إجازات العيد.

جاء ذلك خلال انعقاد الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بالسويس، بحضور قيادات المديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتشديدات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، علي توفير الخدمات الصحية للمواطنين خلال الإجازات والعطلات الرسمية.