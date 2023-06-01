«صحة السويس»: انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة الأحد المقبل

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة السويس، موعد انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة، ومواعيد عمل الحملة والأماكن المخصصة لها، والتي تضم مختلف أحياء المحافظة، والفعاليات المختلفة المصاحبة، والتي تستمر خلال أسبوعين بداية من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وقالت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، خلال بيان إعلان الحملة الصادر عن صحة السويس، إنّ الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة السويس، ستنطلق تحت شعار «حقك تنظمي» بداية من الأحد المقبل الموافق 4 يونيو، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين.

نظام عمل الحملة

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، أنّ الحملة التي تبدأ الأحد المقبل ستبدأ في أسبوعها الأول من يوم 4 وحتى 8 يونيو بالإدارات الصحية بأحياء الاربعين وعتاقة وفيصل.

فيما تعمل من يوم 11 وحتى 15 يونيو في إدارات السويس – الجناين الصحية، من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، إضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة حيث أكدت وكيلة وزارة الصحة بان جميع الخدمات المقدمة مجانية.

ندوات على هامش الحملة

وتابعت وكيل صحة السويس، أنه سيصاحب الحملة القومية لتنظيم الأسرة، عقد ندوات توعوية لمسؤولي إعلام تنظيم الأسرة و تختص بالإعلام للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات وتوضيح المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن.