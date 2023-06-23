تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 771 شاحنة و388 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 436 شاحنة و369 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 335 شاحنة و19سيارة.

رحلات مكوكية

واستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهى القاهرة، الحرية، أمل وبوسيدون اكسبريس وتغادر العبارة القاهرة فيما غادر الميناء بالأمس أربع سفن وهي Viet thuan، الحرية، أمل وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 325 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4000 راكب بموانيها.