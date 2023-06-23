ميناء دمياط: مغادرة قطارين بحمولة 2402 طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 15 سفينة، بينما غادر 18 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23798 طنًا تشمل: 5000 طن يوريا و300 طن علف بنجر و741 طن رمل و17757 طن بضائع متنوعة.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2402 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5900 شاحنة.

1521 طن خشب

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50754 طنًا تشمل: 8930 طن خردة و1521 طن خشب زان و3381 طن فول و7848 طن حديد و19350 طن ذرة و 9724 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 161 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2531 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 126150 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 216614 طنًا.