ميناء دمياط يكشف تفاصيل مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.. خطوة نحو التنمية المستدامة

أعلن اللواء بحري أركان حرب أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، تفاصيل مهمة بشأن تحول ميناء دمياط إلى ميناء أخضر، وتفاصيل إقامة مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بميناء دمياط، موضحا أنّ المشروع خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وخطوة بناءة تعزز مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر، ما يعطي له أفضلية لإقامة مشاريع الإيثانول الحيوي، إضافة إلى تميز موقعه الجغرافي وتوافر المقومات اللازمة للإنتاج.

إنتاج الإيثانول الحيوي

وأكد اللواء بحري أركان بحري أحمد حواش، أنّ إنتاج الإيثانول الحيوي فرصة اقتصادية واعدة خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والوقود الحيوي في جميع أنحاء العالم، ويأتي بالتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويتواكب مع مخرجات مؤتمر المناخ COP27 وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنّ هيئة ميناء دمياط تبنّت عددا من المبادرات الخضراء ضمن خطوات اتخذتها لتحويل الميناء إلى ميناء أخضر للحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها، إلى جانب تطبيق منظومتي التراكي الآني وإمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية، وما لذلك من فائدة كبيرة في خفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن تشغيل السفن محركاتها بصفة دائمة.

أفضل ميناء تجاري بحري

كما حصلت هيئة الميناء على شهادة الأيزو رقم 14001 لسنة 2015 في الإدارة المتوافقة مع البيئة، والحصول على جائزة «أفضل ميناء تجاري بحري في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة»، خلال فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022.

جاء ذلك خلال فاعليات جلسة التشاور المجتمعي التي عقدتها الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بغرض عرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي لمشروع الإيثانول الحيوي المقرر إقامته بميناء دمياط، والتي شهدت تقديم عرض توضيحي لأهم المشروعات القومية الجاري إقامتها بالميناء وما تمثله تلك المشروعات من إضافة قوية للاقتصاد القومي.

يذكر أنّ الشركة المصرية للإيثانول الحيوي هي إحدى الشركات التابعة القابضة للبتروكيماويات بوزارة البترول وتأسست عام 2021 وتم تخصيص مساحة لها لإقامة مصنع لإنتاج الإيثانول الحيوي بميناء دمياط بطاقة 100 ألف طن سنويا.