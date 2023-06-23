«أزهرية السويس» تكرم المتفوقين من الطلاب الأيتام

كرّمت منطقة السويس الأزهرية، الطلاب والطالبات الأيتام المتفوقين بمعاهد منطقة السويس الأزهرية، خلال حفل أقيم بقاعة التدريب بديوان عام المنطقة، تحت رعاية الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، بإشراف هدى رجائي مديرة رعاية الطلاب، بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب ودعمهم للاستمرار وتطوير الأداء.

وحضر حفل منطقة السويس الأزهرية، لتكريم الطلاب الأيتام، الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والمستشار قطب حسن نائب رئيس مجلس الأباء، والدكتور حمادة الحسيني مدير التدريب، وسمر السيد موجه عام الحاسب الآلي، والطلاب المكرمين وبعض أسرهم، وعدد من الأخصائيات الاجتماعيات بمعاهد منطقة السويس الأزهرية.

رئيس المنطقة: التفوق ليس دراسيا فقط

وخلال حديثه في الحفل، أثنى رئيس المنطقة الأزهرية، على الطلاب المتفوقين لتميزهم رغم كل الظروف الصعبة، متمنيًا استمرار التفوق والتميز للجميع، مؤكدا أن التفوق ليس دراسيًا فقط، لكن يجب أن يكون أخلاقيا وفي كل المجالات، لافتا إلى أن الإنسان يستطيع التفوق طالما توفرت لديه الإرادة.

وأكد الدكتور الهواري، أن منطقة السويس الأزهرية تضع على رأس أولوياتها في جميع أنشطتها مصلحة الطالب، وأن الهدف من هذا التكريم، تشجيع وتحفيز الطلاب الأيتام على التفوق، والتأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم، وأننا جميعًا خلفهم ندعمهم، ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.