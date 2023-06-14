رئيس «أزهرية السويس» يعتمد نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراء

اعتمد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الأول للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023/2022، لجميع المعاهد التابعة لمنطقة السويس الأزهرية، بحضور بدوي أحمد مدير الامتحانات، ورؤساء وأعضاء مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

نتيجة الدور الأول لشهادات «التجويد - العالية - التخصص»

كما اعتمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، نتيجة الدور الأول لشهادات «التجويد - العالية - التخصص» لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2022/2023م، بحضور بدوي أحمد مدير الامتحانات.

وتقدم «الهواري»، بالتهاني للطلاب الناجحين في شهادات القراءات الثلاث، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا على اهتمام الأزهر الشريف بتدريس علوم القرآن الكريم والقراءات.

وتوجه إلى جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بخالص الشكر والتقدير على ما تم بذله من جهد كبير خلال أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أن النتائج متاحة على بوابة الأزهر الإلكترونية برقم جلوس الطالب، كما أنها متاحة بالمعاهد كذلك.