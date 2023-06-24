9 خدمات مرورية تقدمها منصة مصر الرقمية.. بينها الاستعلام عن المخالفات

خدمات إلكترونية سهلة وبسيطها وفرتها منصة بوابة مصر الرقمية، للمواطنين الراغبين في الحصول عليها، وذلك في كل المجالات سواء الخاصة بالتموين، التوثيق، المحاكم وغيرها من الخدمات.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز الخدمات المرورية التي يتيحها موقع مصر الرقمية للقارئ.

خدمات مرورية تقدمها منصة مصر الرقمية

توفر منصة مصر الرقمية خدمات متنوعة للمواطنين، من بينها خدمات تتعلق بالتراخيص والمخالفات المرورية. يمكن للمستخدمين الحصول على خدمات مثل الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وتقديم تظلمات بشأن المخالفات، وسداد المخالفات المرورية عبر المنصة.

خدمات استخراج التراخيص أون لاين

وللحصول على الخدمات، هناك بعض الخطوات التى لا بد من اتباعها، وتتمثل أول خطوة في الدخول على موقع مصر الرقمية، والقيام بعد ذلك بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات التي تقدمها منصة «مصر الرقمية»، فتقوم بالضغط على أيقونة «مركبتي».

وتقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة الخدمة واتباع عدد من الخطوات من بينها إدخال بيانات الرخصة، وبعد ذلك سداد رسوم الخدمة، ثم بعد ذلك استلام الوثيقة.