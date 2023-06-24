قبل بدء التحويلات بين المدارس..اعرف شرط القبول وخطوات التقديم

يرغب العديد من أولياء الأمور في التحويل لأبنائهم من مدرسة إلى أخرى، وينتظر موعد بدء التحويلات، لتقديم طلبات إلى المديريات التعليمية والمدارس المختلفة.

ووضعت المديريات التعليمية بأنحاء الجمهورية، شروط التحويلات بين المدارس للعام الدراسي المقبل، والذي من المقرر وفق وزارة التربية والتعليم أن يبدأ خلال يوليو المقبل.

شروط التحويلات بين المدارس

يتم قبول التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة بالمدرسة المقدم إليها الطلب وبما لا يخل بالكثافة المقررة، مع تقديم مستندات تثبت نقل سكن ولي الأمر، وفق وزارة التربية والتعليم.

ويتم التقدم من خلال الموقع الإلكتروني المعد لقبول طلبات التقديم في المواعيد المقررة.

خطوات التحويلات بين المدارس

وعلى الراغبين في التحويلات بين المدارس في محافظة القاهرة اتباع الخطوات التالية:

1- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

2- وبعدها يتم الضغط على لوحة الخدمات.

3- انقر على خيار التحويلات المدرسية.

4 - سوف تظهر أمامك قائمة بها ثلاث اختيارات وهم: (استمارة طلب التحويل- طباعة التحويل- الاستعلام عن نتيجة التحويل)، اختر استمارة طلب التحويل، ثم ابدء في ملىء البيانات المطلوبة واضغط على التالي.

5 - يستكمل ولي الأمر طلب التحويل والإقرار بالموافقة.

- يتم الضغط على التالي.

7 - راجع ما تم إدخاله من بيانات وانقر على خيار تأكيد الطلب وبذلك تكون انتهيت من المهمة بنجاح.