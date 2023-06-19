تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023-2024 في القاهرة والجيزة.. درجات القبول

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023-2024 بالقاهرة والجيزة، من أكثر الأسئلة المتداولة بين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وخاصة بعد اعتماد تنسيق القبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، من قبل المحافظين.

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023-2024 القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023-2024، للقبول بالثانوية العامة والخاص والخدمات والدبلومات الفنية للعام بجميع التخصصات للعام الدراسي المقبل 2023/2024 وهي:-

- الحد الأدنى لمجموع القبول بالثانوية العامة 2023 / 2024 هو 245 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة.

- الحد الأدنى لجميع المدارس التجارية الخاصة 140 درجة.

- الحد الأدنى لجميع المدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات الخاصة 140 درجة.

- الحد الأدنى للمدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات 190 درجة.

- الحدد الأدنى للالتحاق بالفصول المهنية الملحقة على المدارس الصناعية 165 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات الصناعي 170 درجة لكل من الشُعب الكهربية والميكانيكية والتبريد والتكييف والسيارات و145 درجة لباقي الشعب.

تنسيق القبول بالثانوية العامة بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023 الخاص والخدمات والدبلومات الفنية:

- الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام سيكون 225 درجة للثانوي العام الرسمي.

- الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص 140 درجة للثانوي العام الخاص.

- الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي المنازل والثانوي الخدمات 175 درجة للقبول.

- تنسيق الثانوية الصناعية 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة.

- 225 درجة لمدرسة طباعة الهرم.

- 215 درجة لمدرسة إمبابة ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري، وأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات، والجيزة الكهربية ثانوي صناعي.