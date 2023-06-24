درجات الحرارة اليوم 24-6-2023.. اعرف أبرز الظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم وأبرظ الظواهر الجوية، إذ ترتفع نسب الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، لتصل إلى 85% في بعض المناطق.

ظواهر جوية متوقعة

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 36 - 21

- كفر الشيخ 34 - 22

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 30 - 22

- بورسعيد 31 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 21

- العريش 31 - 21

- رفح 30 - 22

- رأس سدر 36 - 20

- نخل 34 - 17

- كاترين 31 - 15

- الطور 34 - 25

- طابا 35 - 23

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 21

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29 - 20

- سيوة 36 - 20

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 37 - 25

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 33 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 36 - 23

- بني سويف 36 - 23

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 24

- سوهاج 38 - 24

- قنا 40 - 25

- الأقصر 41 - 25

- أسوان 41 - 28

- الوادي الجديد 41 - 24

- أبو سمبل 39 - 25