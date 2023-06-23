6 رسائل مهمة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة قبل امتحاني الكيمياء والجغرافيا

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 6 رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة، قبل امتحاني الكيمياء والجغرافيا، حفاظا على سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، تمثلت في:

الرسالة الأولى: أي إجابة على ورقة الأسئلة، لن يعتد بها نهائيا، لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

الرسالة الثانية: أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وضعت وفقا لضوابط ومواصفات الورقة الامتحانية، كما أن جميع الأسئلة وضعت من بنوك الأسئلة.

الرسالة الثالثة: الحرمان من الامتحانات لمدة عامين متتاليين، بخلاف العقوبة الجنائية والغرامة، إذا تم ضبط أى طالب يستخدم التليفون المحمول داخل لجنة امتحان الثانوية العامة في الغش.

الرسالة الرابعة: حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة حتى لو مغلق، يؤدي إلى الحرمان من الامتحان في المادة التي يؤدي فيها الطالب الاختبار، أما إذا كان مفتوحا دون أن يستخدمه الطالب، سيحرم من الامتحان لمدة عام دراسي كامل.

الرسالة الخامسة: أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة تماما، ولا يمكن أن يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أعمال التصحيح تتم أول بأول في المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات فيها، وأن أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، تجنبا لحدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الرسالة السادسة: «محدش يقلق أو يخاف كل طالب هيحصل على درجاته اللى يستحقها.. ولن يتم المساواة بين الطالب المجتهد بآخر غشاش.. وأي طالب غشاش هياخد جزاء رادع».

عقد امتحانات الثانوية العامة لمادتي الكيمياء والجغرافيا يوم الأحد

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، البالغ عددهم 728 ألفا و439 طالبا وطالبة، امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، وسط إجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني، على أن يتم منح طلاب الثانوية العامة 5 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى السبت الموافق 1 يوليو، على أن يتم استئناف الامتحانات يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة تعتمد على الفهم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأنها تحتوى على 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، وإن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد الامتحانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وضعت من بنوك الأسئلة.