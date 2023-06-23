5 مفاجآت سارة من الحكومة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

زفت الحكومة المصرية 5 مفاجآت سارة للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تمثلت أولى هذه المفاجآت بدء صرف المعاشات من اليوم الجمعة، على أن يتم إستكمال صرفها يوم الأحد، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

صرف رواتب المواطنين قبل إجازة عيد الأضحى

فيما تمثلت المفاجأة الثانية، في استمرار صرف رواتب العاملين في الدولة لدى القطاع العام والخاص، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث إن الدولة بدأت صرف المرتبات منذ 19 يونيو الجاري.

7 أيام إجازة العاملين في عيد الأضحى المبارك

فيما تمثلت المفاجأة الثالثة، إعطاء العاملين في الدولة، 7 أيام إجازة رسمية مدفوعة الآجر طوال أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

توفير تذاكر إضافية للمواطنين

وتمثلت المفاجأة الرابعة، في توفير تذاكر إضافية للمواطنين، حتى يتمكنوا من السفر إلى بلادهم عبر قطارات السكة الحديد، لإداء أوقات إجازتهم مع أسرهم وذويهم، حيث رفعت هيئة السكة الحديد، درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، إضافة إلى تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها عبر المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تعطل حركة مسير القطارات.

نشر أماكن ذبح الأضاحي في المجازر مجانا

فيما تمثلت المفاجأة الخامسة، في نشر أماكن ذبح الأضاحي في المجازر مجانا إذ تجري عملية النحر تحت إشراف الطب البيطري، من خلال توقيع الكشف الطبي عليها، وخدمات الذبح، والسلخ، وجميع الخدمات اللازمة للأضاحي بأنواعها المختلفة في نطاق المحافظات.