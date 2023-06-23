رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انقلاب سيارة نقل محملة بالبطيخ على الطريق الصحراوي بقنا

كتب:

رجب آدم
08:03 م | الجمعة 23 يونيو 2023
شحنة البطيخ

شحنة البطيخ

افترشت حبات البطيخ جزء من طريق نجع حمادي - قنا الصحراوي الغربي، بعدما انقلبت سيارة نقل كبيرة، أسفرت عن إصابة السائق بكدمات بسيطة، ويجري حاليا إزالة آثار الحادث على الطريق لتسير حركة الطريق.

انقلاب سيارة بقنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بكميات البطيخ، على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي - قنا، وافترشت الطريق، فيما أصيب سائق السيارة وجرى نقله لمستشفى نجع حمادي، لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب التحريات الأولية، إن عجلة القيادة اختلت من سائق الشاحنة المحملة بالبطيخ، إثر انفجار إطار مما أدى إلى انقلابها على الطريق الصحراوي الغربي بين قنا نجع حمادي.

إزالة حبات البطيخ لتسيير حركة الطريق

وبحسب التحريات تقدر حمولة البطيخ بنحو 3 أطنان من البطيخ التي تلفت بسبب سقوطها مع السيارة المحملة بها.

تجرى الأجهزة المعنية من عمليات إزالة حبات البطيخ لتسيير حركة الطريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

اقرأ المزيد:

ماذا يحدث عند تناول البطيخ بكثرة في الصيف؟.. «الصحة» تجيب

مهرجان النحت على البطيخ يبهر سياح الغردقة.. تقريب لثقافات الشعوب (صور)

بطيخ قلابشو بالدقهلية.. 2000 ثمرة للفدان والحصاد أول يونيو

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة قنا 2023.. مجهزة بفرق بيطرية

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2023 الترم الثاني
بقلم رجب آدم