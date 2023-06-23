انقلاب سيارة نقل محملة بالبطيخ على الطريق الصحراوي بقنا

افترشت حبات البطيخ جزء من طريق نجع حمادي - قنا الصحراوي الغربي، بعدما انقلبت سيارة نقل كبيرة، أسفرت عن إصابة السائق بكدمات بسيطة، ويجري حاليا إزالة آثار الحادث على الطريق لتسير حركة الطريق.

انقلاب سيارة بقنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بكميات البطيخ، على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي - قنا، وافترشت الطريق، فيما أصيب سائق السيارة وجرى نقله لمستشفى نجع حمادي، لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب التحريات الأولية، إن عجلة القيادة اختلت من سائق الشاحنة المحملة بالبطيخ، إثر انفجار إطار مما أدى إلى انقلابها على الطريق الصحراوي الغربي بين قنا نجع حمادي.

إزالة حبات البطيخ لتسيير حركة الطريق

وبحسب التحريات تقدر حمولة البطيخ بنحو 3 أطنان من البطيخ التي تلفت بسبب سقوطها مع السيارة المحملة بها.

تجرى الأجهزة المعنية من عمليات إزالة حبات البطيخ لتسيير حركة الطريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.