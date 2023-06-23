الشيخ أحمد سيف الدين عبر قناة الناس: توديع الحجاج فيه تعظيم لبيت الله الحرام

قال الشيخ أحمد سيف الدين، إن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيام لها ذكريات عميقة في وجدان كل مسلم مؤمن محب لله سبحانه وتعالى خاصة في مصر، نظرا لارتباط ذلك بالعادات الجميلة في العشرة أيام.

بركة الحجاج

وأضاف «سيف الدين»، خلال تقديمه أحد البرامج على قناة الناس، من ضمن هذه العادات ما يحدث عند توديع الحجاج من أماكن معينة مختلفة حول مصر، فهناك منطقة بالقاهرة تسمى «بركة الحجاج» حيث كان يجتمع حولها الحجاج وأهلهم لتوديعهم.

وأشار إلى أنه في جنوب مصر بالقرب من سفاجا يوجد منطقة هناك يجتمع بها الحجاج مع أهلهم لتوديعهم، لافتا إلى أن هذا الوداع له معان كثيرة، منها تعظيم لوفد الله سبحانه وتعالى والذهاب لبيت الله الحرام وزيارة الرسول، ومن المعاني الأخرى أيضا معنى التحميل حيث كانوا يحملون الحجاج النوايا والدعوات والحوائج.

استقبال الحجاج بالشربات والزغاريد

ولفت إلى أنه عندما يعودون الحجاج من هذه الرحلة المباركة كان يقام لهم استقبال خاص بقريتهم أو بلدتهم ويجتمع معهم الناس بـ «الشربات» و«الزغاريد»، ويطلبون منهم الاستغفار بالذات.