تعرف على تفاصيل شهادات الادخار في البنوك المصرية.. عوائد مرتفعة

قامت 5 بنوك مصرية بإعلان عن شهادات ادخارية مقدمة لكافة الفئات من المواطنين وتتميز بعائد مرتفع وتتمثل تلك البنوك في البنك الأهلي المصري والبنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وبنك التعمير والإسكان وأخيرا البنك الأهلي المتحد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل تلك الشهادات الادخارية والتي جاءت كما يلي:

- أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة جديدة تسمى بـ ="الشهادة البلاتينية"، والتي يبلغ العائد الخاص بها إلى 19% بشكل شهري وثابت ولمدة تصل إلى 3 سنوات كما يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضعفاته.

شهادة بنك التنمية الصناعية

- ويقدم بنك التنمية الصناعية شهادة "اختيارك" والتي تعتبر مدفوعة مقدما ويصل العائد الخاص بها إلى 39.14% وذلك من قيمة الشهادة فيما يصل الحد الأدنى الخاص بالشراء إلى 50 ألف جنيه ومضاعفاتها تصل إلى 5 آلاف جنيه.

البنك الأهلي المتحد

- كما طرح البنك الأهلي المتحد شهادة جديدة للمواطنين وهي "بلس الثلاثية"، وأوضح البنك التفاصيل الخاصة بها إذ يصل العائد الخاص بها إلى 19% وذلك سنويا لمدة 3 أعوام ويتم الحصول على العائد بشكل شهري كما يبلغ ربط الشهادة بالنسبة للمرة الأولى 50 ألف جنيه أما المرة الثانية 1000 جنيه.

تفاصيل شهادة البنك المصري الخليجي

- ويقدم البنك المصري الخليجي شهادة ادخار جديدة وهي «ثروة بلس» ويبلغ عائدها 23% للعام الأول وبأجل 3 سنوات والحد الأدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه بمضاعفتها.

بنك التعمير والإسكان

- فيما أعلن بنك التعمير والإسكان عن طرحه شهادة ثلاثينية تصل المدة الخاصة بها إلى 3 أعوام بعائد ثابت يصل إلى 18.5% وذلك بشكل شهري وقد يصل العائد إلى 20% سنويا فيما يصل الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.