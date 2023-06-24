توسعة محطة صرف أبو قرقاص بالمنيا ضمن «حياة كريمة» لخدمة 14 قرية

أعلنت محافظة المنيا، استمرار تنفيذ أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، بطاقة 20/30 ألف م3 /يوم، والتي تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحى إلى 14 قرية بمركز أبوقرقاص، إلى جانب إنشاء محطة معالجة صرف صحى قرية بلنصورة التابعة لمجلس قروي أسمنت.

تحسين الخدمات الصحية الطبية

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بتفقد عدد من مشروعات «حياة كريمة» بمركز أبوقرقاص، حيث أجرى الثاني يرافقه تاج أبو سداح رئيس المركز، جولة تفقدية لمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، وكذا الأعمال الإنشائية والهيكل الخرسانى لمستشفى أبوقرقاص المركزي بالمدينة، ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات الصحية الطبية المقدمة للمواطنين، وحث القائمين على التنفيذ بالانتهاء من تلك المشروعات الخدمية والتى من شأنها تحسين جودة الحياة والارتقاء بكافة الخدمات.

متابعة مشروعات «حياة كريمة»

وأكد محافظ المنيا، ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء تلك المشروعات الخدمية، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين بمدن ومراكز المنيا.

ويواصل محافظ المنيا متابعة مستجدات المشروعات الخدمية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويعمل على تذليل العقبات وضمان الإنجاز بكفاءة وجودة عالية وفقًا للمعايير القياسية والجدول الزمني المحدد لها.