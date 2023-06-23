ضبط 500 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالدقهلية

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية من ضبط 500 مخالفة تموينية في حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية بداية من السبت 17 يونيو إلى الجمعة 23 يونيو في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.

شن حملات تموينية مفاجئة على مدار الأسبوع الماضي

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التموينية أتت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ومحافظة الدقهلية، بهدف تكثيف الحملات، واستمرار الرقابة على المخابز والأسواق.

ضبط مخالفات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وجاءت الحملات على مدار الأسبوع في الأسواق، والمخابز التابعة للمديرية في مختلف الإدارات كالاتي:

- السبت 17 يونيو قامت مديرية التموين بالدقهلية بضبط 67 مخالفة تموينية منها 22 محضرا نقص وزن، و18 عدم مطابقة المواصفات، و5 عدم وجود شهادة صحية.

- الأحد ضبط 66 مخالفة تموينية وتحرير محاضر منها 8 محاضر عدم مطابقة مواصفات، و32 نقص وزن، وجرى ضبط مخالفات منها 1500 علبة سجائر

- الاثنين جرى ضبط 57 مخالفة تموينية من ضمنها 19 محضرا نقص وزن، و9 تصرف في دقيق ل 26 شيكارة.

- الثلاثاء جري ضبط 84 مخالفة تموينية منها 16 محضرا عدم مطابقة المواصفات، و15 عدم إعلان عن السعر.

- الأربعاء جرى ضبط 57 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية، منها 12 محضر بيع أعلى من السعر.

- الخميس بشن حملات تموينية وتحرير 74 مخالفة.

- الجمعة جرى ضبط 86 مخالفة تموينية على الأسواق وتحرير محاضر بالمخالفات.

وأكد«دايرة» استمرار الحملات التموينية من قبل المديرية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، من أجل ضبط السوق قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.