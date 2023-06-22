فئات لن تحصل على إجازة في عيد الأضحى بنص القانون.. بينها عمال المخابز

بنص مواد قانون العمل المعمول به في مصر، والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين في القطاع الخاص ، فإن هناك فئات من العمالة بالقطاع الخاص لا تستطيع أن تحصل على إجازة عيد الأضحى لتطلب مصلحة العمل ألا يحصل هؤلاء العمال على الإجازة، مع ضرورة حضورهم لمقر العمل في أيام الإجازات الرسمية، ولكن بضوابط وشروط حددها القانون.

ضوابط حضور العامل في يوم الإجازة بنص المادة 52

كشفت المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يستدعي العامل الذي يعمل لديه في منشأته الخاصة للحضور إلى مقر العمل يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل إلى تواجده في يوم الإجازة الرسمية، مقابل أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل.

من بين العمالة التي يحتاج صاحب العمل الى حضورها في أيام الإجازات الرسمية ، عمال المخابز ومصانع إنتاج المأكولات والمشروبات والمطاعم والمقاهي وشركات الأغذية.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت اليوم مدة إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لما نصت عليه مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، التي أكدت أحقية العامل على الحصول على إجازات رسمية في الأعياد الرسمية، بضوابط يحددها رئيس السلطة المختصة «وزير العمل».

وجاء قرار الوزارة، تأكيدا لما نشرته «الوطن»، يوم الثلاثاء الماضي، من أن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص ستكون 6 أيام، تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو الجاري، إلى الأحد 2 يوليو المقبل.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص وفقا لقانون العمل

ووفقا لمواد قانون العمل، يحدد وزير العمل، موعد إجازة الأعياد وعدد أيامها، على أن تكون الإجازة الرسمية بأجر كامل.

7 أيام إجازة لموظفي الحكومة في عيد الأضحى

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا الثلاثاء الماضي، باعتبار إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الحكومي والعام لمدة 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو إلى 3 يوليو.