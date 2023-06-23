مهن ووظائف لن تحصل على إجازة عيد الأضحى.. تعرف عليها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الأضحى 2023 للحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، ستكون بداية من الثلاثاء 27 يونيو، حتى الاثنين 3 يوليو، وذلك بمناسبتي عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

كما أوضحت وزارة العمل، أن إجازتي عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، للقطاع الخاص ستكون بداية من الثلاثاء 27 يونيو، حتى يوم الأحد 2 يوليو، اعتبارًا من الأحد 2 يوليو بدلا من إجازة ذكرى ثورة «30 يونيو».

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، المهن والوظائف التي لا تحصل على إجازات في العيد، وهي:

مهن لن تحصل على إجازة العيد

- الأطباء والممرضون في المستشفيات، وذلك بحكم واجبهم المهني الإنساني، فهم لا يحصلون على إجازات من أجل التعامل مع أي طوارئ.

- رجال الشرطة، وذلك بحكم عملهم في توفير الأمن والأمان في الشارع، والتصدي لأي تجاوزات أو كسر للوائح والقوانين من قبل المواطنين.

- الشرطة النسائية، وذلك بهدف الانتشار في الشوارع والميادين للتصدي لأي حالة من حالات التحرش.

- عمال المخابز، وذلك بهدف توفير الخبز للمواطنين، فهذه المهنة من الصعب حصولهم على أي إجازة مثل باقي المواطنين إلا في حالة الضرورة القصوى.

- عمال محطات البنزين، لأنها من المهن الطارئة على الطرق، لتوفير سبل الدعم للمسافرين.

- رجال الإسعاف، وذلك تجسبًا لأي أمر أو إصابة أي شخص، فهذه من المهن الممنوعة من الإجازات، لأن طبيعة عملهم طارئة.

- رجال المطافي والحماية المدنية، لأن مهنتهم تحتم عليهم رفع حالة الاستعدادات بجميع الإدارات المدنية على مستوى الجمهورية.

- خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تحسبًا لأي أعطال تعيق المصلحة العامة.