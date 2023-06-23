خريطة قطع المياه في سوهاج لمدة 7 ساعات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن أطراف قرى ومدينة أخميم اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساءً حتى 6 صباح السبت 24 من نفس الشهر لمدة 7 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف «صلاح الدين» أنه يتم خلال تلك الفترة أعمال الصيانة لمحطة مياه نيدة السطحية.

تلقى الشكاوى على الخط الساخن

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

تجهيز سيارات مياه

وأضاف أنه جرى تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين، وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.