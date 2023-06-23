التحقيق في مصرع فتاة وشاب بحادث انقلاب سيارة بالتجمع الأول

تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها في حادث مصرع فتاة وشاب بالتجمع الأول، إذ انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثامين المتوفيين، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث الذي شهدته منطقة التجمع الأول بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة فتاة، 29 سنة، برفقتها شخص يدعى «عبدالرحمن. أ. ع»، اختلت عجلة القيادة بيد الفتاة بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة، ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة

كما توصلت تحريات الشرطة إلى أن سرعة السيارة وقت الحادث كانت تقترب من 200 كيلو، ما تطلب الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة.

وأسفر الحادث عن مصرع الشاب والفتاة، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما للمستشفى، كما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.