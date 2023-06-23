أغنية «يا مدغدغ» لمريم الصبان تتجاوز حاجز ربع مليون مشاهدة على «فيس بوك»

اجتازت أغنية الفنانة مريم الصبان، «يا مدغدغ»، حاجز ربع مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد ساعات من طرحها.

"يا مدغدغ" جرى تصويرها بطريقة الفيديو كليب

أغنية "يا مدغدغ" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج عادل سرحان، وظهرت مريم الصبان بأربع إطلالات مختلفة من حيث الشكل والألوان.

أغنية "يا مدغدغ" من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان أحمد زعيم وتوزيع محمد مجدي وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

"يا مدغدغ" عمل غنائي صيفي

"يا مدغدغ" عمل غنائي صيفي من حيث النمط الموسيقي حيث جاءت بقالب موسيقي "مقسوم" باللهجة المصرية، إضافة إلى المصطلحات الشعبية الجديدة مثل "يا مدغدغ" و"يا مفرهد" وغيرها من التعابير في الشارع المصري.

وأعربت مريم الصبان في بيان عن سعادتها بأغنية "يا مدغدغ" التي تُعد أولى أغنياتها المصورة، متمنيةً أن تنال إعجاب الجمهور كونها عملا غنائيا مفعما بالطاقة الإيجابية.