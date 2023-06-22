«حنفية الجدعنة».. طارق الشيخ يطرح أغنية جديدة على موقع يوتيوب

طرح النجم طارق الشيخ أحدث اغانيه التي تحمل اسم «حنفية الجدعنة» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي كلمات حازم إكس وألحان إبراهيم أردني وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.

كلمات أغنية حنفية الجدعنة

وتقول كلمات الأغنية: «حنفية الجدعنة عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جات بخسارة والخير مطمرش غير في الأندال، الطيبة خيبة وجهل لازم تخون قبل ماتتخان، ده مشوار التقدير الخطوة فيه بتساوى فدان، الأصلى أصلى خد جمب أصلى ثابت مكانى، ميزت نفسى بفضل ربى اللى علاني».

دويتو بين طارق الشيخ و وسام هلال

وانتهى مؤخرا المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم «حد سكة» وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية .

وطرح مؤخرًا طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم «اللهم أجبرني» فى شهر رمضان الماضي، ويقول اللهم إنى أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وارضنا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.

أخر أعمال طارق الشيخ

يذكر أن آخر أعمال طارق أغنية تحمل اسم «أنا الهيرو» من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس.