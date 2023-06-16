طارق الشيخ يروّج لأحدث أغانيه «حنفية الجدعنة»

روّج طارق الشيخ لأحدث أغانيه التي تحمل اسم "حنفية الجدعنة" التي تطرح خلال الفترة المقبلة، بنشره لكلمات منها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات أغنية حنفية الجدعنة: حنفية الجدعنة عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جات بخسارة والخير مطمرش غير في الأندال، الطيبة خيبة وجهل لازم تخون قبل ماتتخان، ده مشوار التقدير الخطوة فيه بتساوى فدان، الأصلي أصلي خد جمب أصلي ثابت مكاني، ميزت نفسي بفضل ربي اللي علاني.

ديو طارق الشيخ مع وسام هلال

وانتهى مؤخرا المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائي جديد مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم "حد سكة" وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وطرح طارق الشيخ دعاء حمل اسم "اللهم أجبرني" في شهر رمضان الماضي، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالي عليك، وارضنا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.

آخر أعمال طارق الشيخ

يذكر أن آخر أعمال طارق أغنية تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وكان أيضا طرح مغني البوب وسام هلال أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "My Number One"، وهي باللغة الإنجليزية ومن نمط موسيقى البوب مع مزيج من النغمات الشرقية.