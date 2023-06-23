فحص 2110 مواطنين في قافلة مجانية لمستقبل وطن بقرية إبشنا ببني سويف

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية إبشنا بدائرة المركز، في كل التخصصات لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على 2110 مواطنين في 16 تخصصا.

توفير الأدوية بالمجان

وشملت القافلة توفير الأدوية بالمجان بالإضافة إلى التحاليل الطبية المختلفة، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

حضر القافلة النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالمحافظة، النائب محمد سيد كامل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بكري الخولي أمين أمانة الصحة بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة وأمانة مركز بني سويف

ندوة تثقيفية صحية للمترددين على القافلة

ولقيت القافلة إقبالاً كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا مبكرًا على السرادق الذي جرى إقامته بمركز شباب إبشنا، في ظل توفير القافلة ندوة تثقيفية صحية تضمنت إرشادات عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

توفير 16 تخصص طبي مختلف خلال القافلة

وأعرب المواطنين في قرية إبشنا عن سعادتهم بتوفير كافة التخصصات الطبية خلال القافلة في مكان واحد، وتوفير الأدوية مجانا، والمكان المناسب للكشف الطبي والاستراحات، حيث جرى توفير عدد كبير من المراوح في مقاعد الانتظار في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو.