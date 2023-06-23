غلق وتشميع مركز تجميل غير مرخص في قنا

ضبط التفتيش الصحي بمديرية الصحة والسكان في قنا، أحد مراكز التجميل الكبرى بمدينة قنا وقتم بتشميعه بالشمع الأحمر، الذي تديره إحدى السيدات منتحلة صفة طبيبة بشرية غير مرخص قانونيا، جاء ذلك بقيادة رائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا والدكتور مصطفى فؤاد مصطفي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

غلق وتشميع مركز طبي بقنا

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، أنه فور ورود معلومات تفيد بقيام أحد المراكز التي تنتشر علىي السوشيال ميديا وتروج لخدمات علاجية وتجميلية وتقدم جلسات ميزوثيرابي لعلاج مشاكل البشرة والشعر، ونشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث يقوم المركز بهذه الجلسات العلاجية على يد سيدة تدعى صفة طبيبة بشري مما قد يتسبب في مشاكل جسيمة للسيدات المترددات على مثل هذه المراكز.

مركز طبي غير مرخص

وعلى الفور جرى عمل تفتيش وتقصي لتلك الواقعة للوقوف عليها بصورة قانونية وتبين أنه غير مرخص، وذكر راجي تاوضروس أنه جرى غلق وتشميع المركز بالشمع الأحمر.

كما قام مندوب هيئة الدواء المصرية بتحرير محضر لحيازة أدوية داخل المركز غير مصرح بحيازتها بعضها منتهي الصلاحية يتم استخدامها بعمل جلسات للسيدات المترددات علي هذا المركز.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

استمرار الحملات التفتيشية والرقابية

من جانبه أكد الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على كافة العيادات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين.