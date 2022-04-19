وكيل «صحة قنا» ينقل الطاقم الطبي المتغيبين من المستشفى العام و«نقادة»

أجرى الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية في قنا، جولة تفقدية لمستشفيات قنا العام ونقادة المركزي، برفقة الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات، وجابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري في المديرية.

وبحسب بيان مديرية الصحة في قنا، فإنّ تاوضروس تفقد أقسام الاستقبال في المستشفيات؛ للتأكد من وجود فريق طبي مناوب، ووجود أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وكذا التزام الفريق الطبي بمكافحة العدوى في الاستقبال.

تغيب عدد من الأطقم الطبية

واستمرت الزيارة بتفقد أقسام المستشفيات للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وخلال الزيارة تبين تغيب عدد من الفريق الطبي.

ووجه مدير مديرية الشؤون الصحية في قنا بنقل جميع المتغيبين من الأطقم الطبية، كما ناقش إجراءات السلامة المهنية، مشددا على ضرورة توفير كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

جاء هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، بضرورة المتابعة والتقييم المستمر للخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات.

وواصلت مديرية الصحة في قنا، عمليات تطعيم المواطنين في المركز المخصصة والفرق المتنقلة، ضد فيروس كورونا، وسط إجراءات احترازية مشددة التي أقرتها وزارة الصحة.