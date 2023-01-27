«إدارة أزمات قنا»: لا صحة لتسريب غاز طبيعي بقريتي جراجوس والجمالية 

نفت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة قنا، ما تردد ببعض صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بتسريب غاز طبيعي بقريتي الجمالية وجراجوس بمركز قوص جنوب المحافظة.

لا وجود لتسريب الغاز الطبيعي

وقال بيان صادر عن محافظة قنا، منذ قليل، إنه لا صحة تماما لوجود تسريب بالغاز الطبيعي على مستوى قرى مركز قوص، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة فور متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي، تحرك فرق الانتشار السريع بشركة الغاز والمرور على تلك المناطق باستخدام أجهزة الكشف عن التسريبات، تأكد عدم وجود أى تسريب للغاز بها.

محافظ قنا يطالب المواطنين توخي الحذر

وتناشد محافظة قنا المواطنين بتوخى الحذر في نشر وتداول المعلومات المغلوطة خاصة التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحري الدقة وتقصي الحقائق والحصول على المعلومة من مصدرها الرسمية المعتمدة، لعدم إثارة الذعر والخوف بين المواطنين.