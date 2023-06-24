استعدادات الدقهلية لعيد الأضحى.. حملات رقابية وتجهيز المساجد والمجازر

استعدادات مكثفة شهدتها المديريات المختلفة بمحافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، من خلال الحملات المكبرة على المحال والأسواق والمراكز الطبية، إلغاء الإجازات، وتجهيز المستشفيات، وكذلك المجازر الحكومية، وغيرها.

مديرية الطب البيطري

وكشف السيد حسانين، وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية، لـ«الوطن»، عن قيام المديرية بعمل كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك، من خلال تجهيز 24 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان، مع وجود فريق طبي كامل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح.

وأوضح أن المديرية قامت بتعقيم المجازر، وعمل دورات مرورية على أسواق بيع الأضاحي في المحافظة من أجل الكشف على الأضاحي قبل بيعها للمواطنين.

مديرية التموين

كما كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، لـ«الوطن»، أن المديرية قامت بتجهيز حصتين احتياطيتين في المخابز طوال أيام العيد، بالإضافة إلى 4 حصص أساسية لأيام العيد الأربعة.

وأوضح أن المديرية تكثف حملاتها على الأسواق والمخابز من أجل الاطمئنان على سلامة المواطنين، وجرى توفير لحوم داخل منافذ التموين الرسمية، بينها البرازيلي المجمدة بـ160 جنيها للكيلو، والسوداني المبردة بـ220 جنيها.

مديرية الأوقاف

كما أعلن صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، لـ«الوطن»، عن قيام المديرية بتجهيز نحو 7000 مسجد ممن يقام بها صلاة الجمعة بالمحافظة من أجل أداء صلاة عيد الأضحى، مع توفير عدد من الساحات على مستوى المحافظة للصلاة.

مديرية الصحة

وأكد شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لـ«الوطن»، أن مديرية الصحة تستعد لاستقبال عيد الأضحى من خلال تجهيز المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

وقال «مكين» إنه يجري تكثيف الحملات الخاصة بإدارة العلاج الحر بالمديرية على المستشفيات الخاصة من أجل التأكد من التزامها بالتعليمات المتفق عليها من قبل المديرية، مع قيام إدارة المستشفيات بعمل حملات مكثفة على المستشفيات الحكومية.

وأضاف أن إدارة صحة البيئة تقوم بعمل حملات على النوادي من أجل الاطمئنان على نظافة وتعقيم حمامات السباحة، ونسبة الكلور في المياه، مع مراقبة خزانات المياه في النوادي للتأكد من نظافتها وصلاحيتها.