عاجل.. أهم أسئلة امتحان الجغرافيا المتوقعة وطريقة إجابتها قبل ساعات من الاختبار

يستعد طلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية خلال الساعات المتبقية لهم لأداء امتحان مادة الجغرافيا يوم الأحد المقبل، ويعتبر اليوم الأول لامتحانات مواد التخصص، لذلك يدب القلق في قلوب بعضهم خوفاً من الإخفاق فيه فيبحثون عن طرق للمراجعة السريعة على ما قاموا باستذكاره خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار يقول محمد صالح معلم مادة الجغرافيا للصفوف الثانوية بمدرسة هيئة قناة السويس فرع بورسعيد في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب على طلاب الثانوية العامة التركيز أثناء مراجعة مادة الجغرافيا، لأنها من المواد التي يسهل فيها الحصول على الدرجة النهائية، إذا كان لدى الطالب خلفية مسبقة عن الخريطة وأهم النقاط بالمادة.

الخريطة تمثل 80% من الامتحان

وعن السؤال الأكثر أهمية في مادة الجغرافيا للثانوية العامة أوضح أن سؤال الخريطة يمثل 80% من امتحان ففي حالة حفظ الخريطة بشكل جيد فلا داع للقلق، مشيرًا إلى أهمية حل نماذج امتحانات بشكل كبير، فضلاً عن مراجعة فصول المادة حتى يكون الطالب ملمًا بشكل أسئلة الامتحانات.

نصائح لحل أسئلة امتحانات مادة الجغرافيا

ووجه العديد من النصائح لطلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية لحل الأسئلة الصعبة في مادة الجغرافيا منها:

عمل جداول لجميع المقارنات بالمنهج حتى يسهل عليه مراجعتها قبل الامتحان.

في حالة وجود سؤال صعب بالنسبة له داخل الورقة الامتحانية فيجب عليه تأجيله حتى ينتهي من حل الأسئلة التي يعلم إجابتها حتى لا يصاب بالتوتر الذي يضيع عليه وقت الامتحان.

التركيز الجيد أثناء حل الامتحان وعدم القلق أو التوتر.

في الأسئلة المقالية يجب كتابة ما لا يقل عن 3 سطور في كل سؤال بطريقة منمقة وبخط جيد، وفي حالة عدم معرفة الإجابة المحددة للسؤال فيجب عليه محاولة شرح ما فهمه من الدرس الخاص بهذا السؤال حتى لا تضيع عليه الدرجة بالكامل.