تنويه عن الفنان سمير صبري في مهرجان جربة للسينما بتونس

حصد فيلم «2 طلعت حرب» غالبية جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في مهرجان جربة للسينما العربية، الذي أقيم في دولة تونس بمدينة جربة الساحلية.

وحاز الفنانان شريف حلمي وأحمد مجدي على جائزة أفضل ممثل، في حين حاز مجدي أحمد علي على جائزة أفضل إخراج، وحصل الفيلم جائزة أفضل فيلم، والكاتبة هنا على جائزة أفضل سيناريو.

وحصل الفنان الراحل سمير صبري على تنوية خاص من إدارة المهرجان بالاضافة الى جائزة من الخطوط التونسية للفيلم كجائزة أفضل فيلم.

المهرجان يقام في جزيرة «جربة»

مهرجان جربة للسينما العربية، أسسته جمعية «ثقافة بلا حدود»، برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي، بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة، والنجمة إلهام شاهين، والفنان حمادة هلال، والفنانة بشرى، والمخرج أحمد نور.

المهرجان يقام في جزيرة «جربة»، السياحية بجنوب مدينة تونس، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية.