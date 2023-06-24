احسم قرارك.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب أم لا؟

تذبذب ملحوظ في أسعار الذهب شهدته الأسواق، ومحال الصاغة خلال الساعات الماضية، إذ سجل الذهب أمس انخفاضًا في مختلف الأعيرة.

هل الوقت مناسب للشراء أم لا؟ سؤال يتم ترديده كثيرًا من قبل العديد من الأشخاص، وهو ما أوضحه نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية سابقا، في حديثه لـ«بوابة الوطن».

هل الوقت مناسب لشراء الذهب أم لا؟

قال نجيب، إن هناك صعوبة في توقع ما سيحدث في أسعار الذهب الفترة المقبلة، ولكن في حال التذبذب وعدم الاستقرار ينصح بعدم البيع أو الشراء والانتظار حتى تستقر الأسعار.

وأوضح نجيب، أن شراء الذهب وإدخاره هو الملاذ الآمن دائما لحفظ الأموال على مر العصور، فهو لا يفقد قيمته ويمكن التربح منه بشرط عدم التفكير في بيعه قبل عام من تاريخ شراءه.

وأشار سكرتير شعبة الذهب، إلى أن أسعار الذهب تتأثر بحجم العرض والطلب، والذي سيؤدي بالتبعية في تغير حركة الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ومن المتوقع زيادة الإقبال خلال الأيام المقبلة تزامنا مع قدوم عيد الأضحى.

ونصح نجيب، بشراء السبائك، و الجنيهات نظرا الانخفاض قيمة المصنعية، والابتعاد عن شراء أي ذهب غير مدموغ، حيث أن دمغ الذهب، يشير إلى سلامة العيار والدمغة.

أسعار الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية تعاملات أمس الجمعة إلى نحو 2502 جنيهًا للشراء، كما سجل عيار 21 نحو 2210 جنيهات للبيع و 2190 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيهًا للبيع، ونحو 1877 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها للبيع، و 17520 جنيها للشراء.