اسعار الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت سعر الفائدة.. مستقرة وعيار 21 بـ2175 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت سعر الفائدة في بداية التعاملات استقرارا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2175 جنيها، حيث يعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولا على مستوى الصعيد والوجه القبلي وبعض محافظات الوجه البحري.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر بعد تثبيت سعر الفائدة

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت سعر الفائدة لعيار 24 في بداية تعاملات اليوم الجمعة نحو 2485 جنيها، فيما بلغت أسعار الذهب لعيار 21 نحو 2175 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 بعد تثبيت سعر الفائدة نحو 1864 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب عيار 21 نحو 19175 جنيها.

تثبيت سعر الفائدة

واعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، أمس الخميس 22 يونيو 2023 عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.على الصعيد العالمي، واستمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.

وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.

كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.