الذهب يتراجع عالميا لأدنى مستوى في 3 شهور.. والأوقية تسجل 1910 دولارات

استقر الذهب بالقرب من 1910 دولارات للأوقية يوم الجمعة، محلقًا عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر وهو في طريقه لخسارة أكثر من 2٪ هذا الأسبوع، إذ أثر التشديد النقدي العنيف والرسائل المتشددة من البنوك المركزية الرئيسية على المعدن.

يظل التضخم مرتفعًا للغاية

في شهادته أمام الكونجرس، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متفقون حاليًا على إجماع واسع على أن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع حيث يظل التضخم مرتفعًا للغاية.

زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

ويجري تسعير الأسواق حاليًا للحصول على زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو. وفي الوقت نفسه، قام كل من بنك إنجلترا وبنك النرويج برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المتوقع يوم الخميس، في حين رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العائد، مما يضعف جاذبيتها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد تثبيت سعر الفائدة في بداية التعاملات استقرارا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2175 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 2485 جنيها، فيما بلغت أسعار الذهب لعيار 21 نحو 2175 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 بعد تثبيت سعر الفائدة نحو 1864 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب عيار 21 نحو 19175 جنيها.

تثبيت سعر الفائدة

وأعلن البنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، أمس الخميس 22 يونيو 2023 عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.على الصعيد العالمي، واستمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.