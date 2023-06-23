أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. «جولد بيليون» تكشف

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تراجعا كبيرا، ويرجع أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر إلى عدة أسباب أبرزها تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية قبل عيد الأضحى، إضافة إلى انتظار المشاركين في الأسواق لمزيد من الهبوط في الأسعار قبل العودة إلى الشراء، وفق تحليل منصة «جولد بيليون».

جولد بيليون تكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

وبحسب «جولد بيليون»، فأن من ضمن أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر أيضا التسعير المحلي للذهب توافق إلى حد ما مع السعر العالمي، وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب المحلي، مشيرة إلى أنه من ضمن الأسباب أيضا تراجع السيولة لدى المواطنين بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي استوعب سوق الذهب جزءًا كبيرًا منها.

من أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر إطلاق صندوق استثمار

وتابعت أن أحد أهم أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر، هو إطلاق صندوق استثمار في الذهب ساهم على جذب شريحة كبيرة للاستثمار في الذهب دون امتلاكه، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى الآن في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار.

من أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع الذهب عالميا

ووفقا لما اعلنه موقع تريندينج إيكوني، فأن هناك تراجعا أيضا في أسعار الذهب عالميا، حيث استقر الذهب بالقرب من 1910 دولارات للأوقية اليوم الجمعة، محلقًا عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر وهو في طريقه لخسارة أكثر من 2٪ هذا الأسبوع، إذ أثر التشديد النقدي العنيف والرسائل المتشددة من البنوك المركزية الرئيسية على المعدن.

أسعار الذهب الآن في مصر

وأعلنت الشعبة العمة للذهب قبل قليل أسعار الذهب فى تعاملات ظهر اليوم الجمعة، وسجل الذهب عيار 24 حوالي 2537 جنيها للجرام، بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 2220 جنيها ووصل سعر الذهب عيار 18 حوالي 1903 جنيهات، بينما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17760 جنيها.