استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2245 جنيها

تسجل أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، هدوء ملحوظ، بعد أن تراجعت الأسعار أمس داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة بنحو 10 جنيهات، ويرجع سبب ذلك إلى تراجع القوة الشرائية الفترة الحالية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم 2245 جنيها، فيما يسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم 2.566 جنيها.

ويسجل جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 1924 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل الآن 1497 جنيها بالنسبة للشراء.

سعر جنيه الذهب والأونصة

كما يشهد سعر جنيه الذهب والأونصة، استقرارا ملحوظا في منتصف تعاملات اليوم، وذلك بعد أن هبطت الأسعار أمس، ليبلغ سعر جنيه الذهب الآن 17960 جنيها للشراء، أما سعر الأونصة يصل داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، إلى 79794.