«محلية النواب» تزور السويس اليوم لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية

تزور لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محافظة السويس، اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والقومية.

وذكرت محافظة السويس، في بيان، أن المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر سيستقبل أعضاء اللجنة في ديوان عام المحافظة، قبل التوجه لتفقد بعض الأماكن والمشروعات.

زيارة وزير التموين للسويس

وتأتي زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقب زيارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والذي وضع حجر الأساس لمخازن استراتيجية للسلع الأساسية في منطقة عتاقة.

وتشهد محافظة السويس تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، في إطار سعي الجهاز التنفيذي للارتقاء بالخدمات، ومنها تبطين ترعة السويس، وتحويل جانبها إلى كورنيش للتنزه، ووضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المجمع الطبي الجديد، تمهيداً لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا إعادة رصف ورفع كفاءة عدد من المحاور بأحياء المحافظة.