الإعلامي شريف مدكور لـ إيمان الحصري: استقبلت السرطان ببساطة.. ومأخدتش يوم واحد إجازة

قال الإعلامي شريف مدكور، إنّه استقبل خبر إصابته بمرض السرطان ببساطة وصدر رحب، حيث كان متيقنا من أنه سيشفى ويعبر هذه الأزمة: «لم أحصل على يوم واحد إجازة من عملي، سواء في التلفزيون أو الراديو.. كنت بروح المصيف وأعمل عزومات وكنت عايش حياتي جدا».

تعاملت مع فترة العلاج الكيماوي ببساطة

وأضاف «مدكور» خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه تعامل مع فترة الكيماوي ببساطة، لكنه حزن جدا عندما أصيبت الإعلامية لينا شاكر بهذا المرض، وبخاصة أنها دعمته في كل مراحل مرضه، وحضرت معه كل جلسات الكيماوي.

وتابع الإعلامي: «لم أشعر بأني مصاب بهذا المرض إلا بعد إصابة لينا شاكر به، استمديت القوة من أهلي في بداية الأمر، وأطبائي المعالجين كانوا مرتاحين لهذا الأمر».

مدكور: أقنعت لينا شاكر بنشر صورها على السوشيال ميديا وهي حليقة الرأس

وأشار إلى أنه أقنع لينا شاكر بأن تطرح صورها على المواقع ومنصات السوشيال ميديا وهي حليقة الرأس: «عشان أي شخص يتعرض لكيماوي ويسقط شعره مينفعش إنه يخبي، أنا ضد إن حد يلبس باروكة عشان يداري راسه».