فئات معفاة من دفع المصروفات الدراسية العام المقبل.. اعرفها

قبل بداية العام الدراسي الجديد من كل عام، تبدأ وزارة التربية والتعليم والمدارس المختلفة في تحصيل المصروفات الدراسية عند التقديم، ولكن هناك فئات معفاة من الدفع حددتها الوزارة.

وتأتي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية وفق المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020، كما يلي:

فئات معفاة من المصروفات الدراسية

- من ضمن الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية وفق وزارة التربية والتعليم، أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بعد تقديم ما يفيد ذلك، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

- الطلاب الذي توفى والدهم.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

-أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة.

أبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين على الدفع.

-أبناء مصابي الثورة.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد.

كما سيتم تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.