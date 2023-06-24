توصيات من «الزراعة» للتعامل مع تأثر النباتات بموجات الحر

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه من المتوقع أن تشهد البلاد بعض الموجات الحارة أو شديدة الحرارة خلال هذا الصيف تتسبب في إنهاك واستفزاز وارتباك للنباتات ومعظم الحاصلات المنزرعة من خضر ونباتات طبية ومحاصيل حقلية وأشجار فاكهة صيفية بسبب الصدمات الحرارية التي تؤدي لارتباك الحالة الفسيولوجية للنبات بسبب الاختلاف المفاجئ في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص».

ارتباك عمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي بسبب زيادة البخر والنتح الفجائي

أضاف أنَّ من مظاهرها أيضًا ارتباك عمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي بسبب زيادة البخر والنتح الفجائي وارتباك أكبر في إفراز وحركة الهرمونات النباتية ما يزيد بالتبعية إفراز هرمون الايثلين وهو غاز يتكون نتيجة للتفاعلات البيولوجية في النبات وينطلق في الأنسجة النباتية ، وإذا تعرضت الأنسجة النباتية لهذا الهرمون فإنه يحدث تفاعلات تؤدي إلى تغيرات في النمو واستجابات فسيولوجية معينة في النبات ويختلف هرمون الايثلين عن باقي الهرمونات.

أما أهم التوصيات العاجلة خلال وبعد انتهاء الموجة الحارة وشديدة الحرارة، أكّد «فهيم» ضرورة العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه وضمان وجود رطوبة أرضية كافية أسفل النبات ما يعني إجراء رية سريعة على الحامي مع تقليل الفترة بين الريات على أن يكون الري فقط في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة ويستثنى من ري الظهيرة أن يكون مصدر الطاقة هي الألواح الشمسية.

تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضًا عن فترة التوقف بمحفزات النمو وليس منظمات

وأشار إلى أهمية تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضًا عن فترة التوقف بمحفزات النمو وليس منظمات لاستعادة النمو بتوفير رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأرضي المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو والري بعد الفجر لتفادي تأثير حرارة التربة التي تؤدي لاستنزاف النبات وقدرته على الامتصاص التي تكون ضعيفة وعدم حدوث صدمة حرارية مائية.

أهمية الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز

وأكّد أهمية الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك ثم إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تمامًا هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات، مع الحرص الشديد من استخدام الأحماض الأمينية ومحفزات النمو منعاً لانتشار بعض الأمراض الفطرية اجبارية التطفل وبالتالي يجب التأكّد تمامًا من عدم مناسبة عمر النبات للإصابة أو عدم وجود مصدر للعدوى الأولية للمرض المتوقع ظهوره على المحصول في منطقة الزراعة أو باقي الظروف المناخية المناسبة.