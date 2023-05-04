«مناخ الزراعة» تطلق تحذيرا لمزارعي الفاصوليا: اليوم ذروة الموجة الحارة

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اليوم الخميس يشهد ذروة ارتفاع درجة الحرارة، يعقبه انخفاضا كبيرا غد الجمعه، لتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ثم يبدأ جوف الأرض في التسخين المستمر في درجات الحرارة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأوضح «فهيم» في تقرير له، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس، وتتراوح ما بين 38 و40 درجة مئوية، يعقبها الانخفاض الشديد ما يعني زيادة في حدة التذبذبات الحرارية مع توقع رياح جنوبية ساخنة اليوم على مناطق الواحات وغرب المنيا.

توصيات زراعية هامة لمحصول الفاصوليا

وأكد أن زراعات الفاصوليا الصيفية في الثلث الأخير من عمرها، وهي مرحلة تكوين الحبوب وبداية نضج القرون، سواء المنزرعة في أوائل فبراير أو آخره، ما يعني العمر من 80 إلى 100 يوم، وهي أهم مرحلة من مراحل الإنتاج لإعطاء محصول وجودة حبوب عالية.

التذبذبات الحرارية تسببت في توقف نضج الفاصوليا

ولفت إلى أن الطقس البارد والمتقلب والتذبذبات الحرارية، تسببت في توقف نضج الفاصوليا، وأنه من الضروري وقبل الدخول في الصيف الحقيقي، البدء في عمليات التحجيم للقرون والحبوب فورا، عن طريق إضافة 10 كجم سلفات بوتاسيوم مضاف عليها 5 كجم سلفات ماغنسيوم مع الري بالغمر خلال الريتين الآخرتين، وتكون بإضافة 6 كيلو سلفات بوتاسيوم مع 4 سلفات ماغنسيوم خلال الري بالتنقيط، يضاف لها الرش بسترات البوتاسيوم أو نترات بوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر للفدان، وأيضا 20 سم سيتوكينين 4% / 300 لتر ماء للفدان.