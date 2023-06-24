«التنمية المحلية» تطلق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات، اليوم، تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي، ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

تكثيف حملات الإزالة بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

مواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

اهتمام القيادة السياسية

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الأولى من الموجة الـ21 بدأت من 29 أبريل الماضي حتى 19 مايو2023، وأسفرت عن إزالة 6430 مبنى مخالفا على أملاك الدولة على مساحة 1.6 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 4401 فدانا، وإزالة 154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد.

أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو، عن إزالة 5077 مبنى مخالفا على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وإزالة 1740 حالة تعد على أراض زراعية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ21، إضافة إلى التزام المحافظات بالجدول الزمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي جرى تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.